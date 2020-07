Coronavirus: Barcellona riduce del 15% l'accesso a spiagge

ROMA, 21 LUG - Barcellona ha deciso di ridurre del 15% l'accesso a 10 spiagge nel tentativo di ridurre il diffondersi della nuova ondata di coronavirus nell'area. Lo riporta El Pais. La Catalogna, la regione di Aragona e i Paesi Baschi sono le zone nelle quali sono stati individuati i nuovi focolai di Covid-19 nelle ultime due settimane. Un aumento di contagi molto rapido che ha portato il Paese ad avere 27,39 casi ogni 100.00 persone rispetto agli 8,76 del 3 luglio. "Siamo molto preoccupati", ha detto il portavoce dell'Istituto epidemiologico spagnolo, Fernando Rodríguez Artalejo. "Se i focolai in quelle regioni non saranno controllati subito e in minuziosamente ci ritroveremo in una situazione molto complicata". (ANSA).