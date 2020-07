Gb: Beatrice di York sposa con la tiara della regina

ROMA, 19 LUG - I neo sposi Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi mano nella mano tra i fiori dai toni pastello che incorniciano l'entrata della Royal Chapel of All Saint a Windsor dove hanno appena detto sì. E' una delle due foto ufficiali diffuse da Bukingham Palace dopo il matrimonio celebrato l'altroieri in forma privata, con una trentina di invitati, a causa del Covid. Nell'altra foto si vedono vedono i neo-sposi fuori dall'entrata della cappella con la regina Elisabetta II e Filippo, duca di Edinburgo. Non compaiono invece in nessuna delle foto rese note i genitori della principessa. Il principe Andrea, coinvolto nello scandalo Epstein, continua a tenere un basso profilo dopo l'arresto dell'ex amica Ghislaine Maxwell accusata di traffico di minorenni. Assente dalle foto ufficiali anche la Duchessa di York, Sarah Ferguson, madre di Beatrice. La sposa indossava un abito vintage in taffetà avorio appartenuto alla regina e la tiara di diamanti con cui si è sposata la stessa Elisabetta nel 1947. (ANSA).