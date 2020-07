Iran: Zarif a Mosca, porterà a Putin messaggio di Rohani

TEHERAN, 21 LUG - Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif è partito per Mosca, dove oggi incontrerà il suo omologo russo Serghiei Lavrov. Al cento dei colloqui ci saranno gli sviluppi regionali, in particolare in Siria, e la situazione legata all'accordo sul nucleare di Teheran del 2015, di cui Mosca resta un sostenitore chiave. Si tratta della 30/ma visita di Zarif in Russia da capo della diplomazia, la terza negli ultimi sei mesi. Durante la missione, Zarif consegnerà al presidente russo Vladimir Putin un messaggio di quello iraniano Hassan Rohani. (ANSA).