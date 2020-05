Trump, sanzioni a Cina per Hong Kong

WASHINGTON, 29 MAG - L'amministrazione Usa comincerà il processo per eliminare le esenzioni che conferiscono ad Hong Kong un trattamento speciale perchè con la stretta di Pechino l'ex colonia britannica "non è più autonoma": lo ha annunciato Donald Trump alla Casa Bianca. Trump ha anche detto che prenderà l'iniziativa per sanzionare i dirigenti di Hong Kong coinvolti nell'erosione della sua autonomia. Gli Usa inoltre sospenderanno l'ingresso a certi cittadini cinesi identificati dagli Stati Uniti come possibile rischio per la sicurezza nazionale.