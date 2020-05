Kurz, cerchiamo soluzione per confine

BOLZANO, 29 MAG - L'Austria, che il 15 giugno aprirà definitivamente i confini con Germania, Liechtenstein e Svizzera, cerca anche accordi con altri Stati per consentire agli austriaci il rientro senza i 14 giorni di quarantena. "La situazione in Italia è quella più difficile. Cerchiamo comunque a breve una soluzione. I dettagli non saranno presentati prima di mercoledì", ha precisato il cancelliere Sebastian Kurz.