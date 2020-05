Siria: 10 uccisi a Idlib

(ANSAmed) - BEIRUT, 29 MAG - Dieci tra miliziani anti-regime e militari governativi siriani sono stati uccisi nelle ultime ore in scontri armati nella contesa regione nord-occidentale di Idlib. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i combattimenti si sono svolti nel distretto di Fatira, a sud del capoluogo Idlib, lungo la linea del fronte tra le forze di Damasco e quelle delle opposizioni armate cooptate dalla Turchia. La zona di Idlib è dall'inizio di marzo scorso teatro di una tregua negoziata da Russia, alleata del governo siriano, e dalla Turchia che negli anni ha imposto una influenza e un controllo diretto in tutta la fascia di frontiera nord-occidentale siriana.