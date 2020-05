Coronavirus: Gb, 48.000 morti stimati

LONDRA, 29 MAG - Supera quota 48.000 il totale dei morti stimati per coronavirus in Gran Bretagna secondo i calcoli dell'agenzia Pa, basati in larga parte sulle elaborazioni dell'Ons, equivalente britannico dell'Istat, che comprende anche i casi probabili. Il dato differisce da quello aggiornato giornalmente dal governo - e più uniforme rispetto alle cifre ufficiali diffusi dalla maggioranza degli altri Paesi - il quale registra solo i casi accertati con il tampone, salito ieri a quasi 37.500 vittime. In cifra assoluta, il Regno è in ogni caso al primo posto in Europa e al secondo al mondo dopo gli Usa; mentre in rapporto alla popolazione risulta alle spalle sia del Belgio sia della Spagna e testa a testa con l'Italia.