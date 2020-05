Coronavirus:in Corea Sud 58 nuovi casi

PECHINO, 29 MAG - La Corea del Sud riafferma la fase di allerta sui nuovi contagi da coronavirus annunciandone oggi altri 58, sia pure in calo sui 79 di ieri, collegati al focolaio di un centro di distribuzione della società di e-commerce Coupang a Bucheon, vicino a Seul. La grande metropolitana della capitale è ritornata al distanziamento sociale fino al 14 giugno. Secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention, i casi di trasmissione domestica sono 55 e 3 quelli importati. Le infezioni totali sono 11.402, i decessi 269 e i guariti 10.363.