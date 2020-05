Taiwan, aiuti a rifugiati da Hong Kong

PECHINO, 27 MAG - Taiwan in aiuto di Hong Kong: la presidente Tsai Ing-wen e il premier Su Tseng-chang hanno deciso che il governo lancerà un piano di assistenza a favore di chi arriverà dall'ex colonia. Il Mainland Affairs Council, l'agenzia dell'isola che cura i rapporti con la Cina continentale, metterà a punto un progetto e lo attuerà dopo il coordinamento coi vari dipartimenti coinvolti, il "prima possibile", secondo i media locali. Il governo finanzierà il piano focalizzato su diritto di residenza, accoglienza e cura per gli hongkonger in cerca di rifugio a Taiwan.