Betlemme, riaperta Basilica Natività

TEL AVIV, 26 MAG - Come annunciato ieri dai capi delle Chiese cristiane, ha riaperto questa mattina ai fedeli per le visite e le preghiere la Basilica della Natività a Betlemme, in Cisgiordania, chiusa nei mesi scorsi per la diffusione del coronavirus. L'ingresso nel luogo santo tuttavia in questa fase è limitato - per ragioni di sicurezza sanitaria - a 50 persone ed accessibile solo a chi è senza febbre né sintomi e indossi coperture facciali. E' anche necessario - hanno avvertito i capi delle stesse chiese "mantenere una distanza minima di 2 metri tra ogni persona ed evitare ogni atto di devozione che includa il bacio delle pietre, delle icone, dei vestiti e del personale nella Basilica" stessa.