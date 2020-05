Filippine, a scuola solo col vaccino

MANILA, 26 MAG - Il presidente filippino Rodrigo Duterte non farà tornare gli studenti a scuola fino a quando non sarà disponibile un vaccino contro il coronavirus. "A meno che non siano davvero sicuri, non ha senso parlare di riapertura - ha affermato in un discorso televisivo - Se nessuno avrà un diploma, pazienza". Le scuole del paese sono state chiuse a marzo e oltre 25 milioni di studenti sarebbero dovuti tornare a scuola a fine di agosto. Anche se i ricercatori di tutto il mondo hanno intrapreso una corsa contro il tempo senza precedenti per sviluppare un vaccino, è ancora troppo presto per sapere quando sarà messo a punto e distribuito su larga scala.