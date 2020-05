Brasile: con Usa continua collaborazione

ROMA, 25 MAG - La decisione annunciata ieri dalla Casa Bianca di sospendere gli ingressi negli Stati Uniti per i non americani che arrivano dal Brasile è basata su "criteri tecnici" e non minerà l'"importante" cooperazione tra i due Paesi: lo ha reso noto oggi il ministero degli Esteri brasiliano in una email inviata alla Cnn. Il ministero ha sottolineato esempi di collaborazione tra gli Usa e il Brasile nella lotta al coronavirus, oltre a misure simili prese da Brasilia di restrizioni agli arrivi nel Paese incluse quelle per i viaggiatori provenienti degli Stati Uniti. "La decisione del governo statunitense è basata su criteri tecnici che prendono in considerazione un insieme di fattori come il numero complessivo dei casi, i trend di crescita e il volume dei viaggi", prosegue la email. "La restrizione statunitense ha lo stesso fine di un'analoga misura presa dal Brasile riguardo ai cittadini di tutte le origini, inclusi gli americani, e di misure simili prese da un vasto numero di Paesi", conclude il ministero.