In Iran guarita una donna di 107 anni

TEHERAN, 24 MAG - In Iran a fronte di 135.701 persone che sono state infettate dal coronavirus, 105.801 sono finora guarite: tra di esse, c'è anche una donna di ben 107 anni, Saltanat Akbari. Saltanat, riferisce oggi l'agenzia Farsnews, era stata ricoverata all'ospedale di Khansari di Arak, nella provincia centrale, dove ha trascorso alcuni giorni in isolamento, per poi essere dimessa. Ora è guarita e in buona salute, ha riferito la stessa fonte.