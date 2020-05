Grecia torna a carica su marmi Partenone

ATENE, 23 MAG - La Grecia è tornata alla carica chiedendo per l'ennesima volta al Regno Unito la restituzione dei marmi del Partenone, conservati da oltre 200 anni al British Museum di Londra. Approfittando della riapertura dell'Acropoli di Atene lunedì scorso dopo due mesi di chiusura dovuta al coronavirus, la ministra greca della Cultura, Lina Mendoni, ha affermato oggi un comunicato che "la riapertura dei siti archeologici (...) è un'opportunità per i comitati internazionali a sostegno della restituzione dei marmi del Partenone per riaffermare la loro incessante richiesta e quella del governo greco per un ritorno definitivo dei marmi nella loro terra natale". Le sculture, ha proseguito, sono frutto di un "saccheggio" e la Grecia non riconoscerà mai la loro proprietà da parte del British Museum. La Grecia è impegnata da decenni in una campagna per ottenere la restituzione dei marmi e per un periodo ha considerato anche di passare alle vie legali ma negli ultimi anni Atene ha favorito il canale diplomatico.