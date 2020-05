Pompeo, Cina riconsideri legge Hong Kong

NEW YORK, 22 MAG - "Gli Stati Uniti condannano la proposta di imporre una legge nazionale su Hong Kong e incitano Pechino a riconsiderarla. Siamo a fianco della gente di Hong Kong". Lo twitta il segretario di Stato americano, Mike Pompeo. Il silenzio degli Stati Uniti su Hong Kong è "devastante": "non dovremmo restare in silenzio. Dovrebbe chiedere e incitare il resto del mondo a condannare" la Cina su Hong Kong. Lo afferma l'ex vice presidente e candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden.