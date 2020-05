Coronavirus: Pakistan, 20.000 contagi

ISLAMABAD, 22 MAG - Il numero di contagi da Covid-19 in Pakistan ha superato la soglia dei 50.000 con un incremento di 2.603 nelle ultime 24 ore. Le vittime aumentano di 50, con il totale che arriva a 1.067. Lo ha eso noto il ministero della Sanità. Si tratta dell'aumento più sostenuto in una giornata dall'inizio dell'emergenza, registrato dopo che le autorità hanno revocato il lockdown e il Paese si appresta alle festività per la fine del mese di Ramadan, attesa sabato. Le province più colpite sono quella meridionale di Sindh e quella orientale del Punjab.