Di Maio, fondi a tutti comuni zona rossa

ROMA, 21 MAG - "Come ha giustamente sottolineato il deputato Generoso Maraia, penso che sia doveroso intervenire durante la conversione in parlamento del dl rilancio per correggere la norma sui fondi ai comuni colpiti dal Covid. Invece di limitarla ai comuni di 5 province bisogna estendere i fondi a tutti i comuni diventati zona rossa durante questa pandemia". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.