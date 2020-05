Ue: tedesco Maas, ottimista su accordo

BERLINO, 21 MAG - Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas si dice ottimista rispetto alla possibilità di un accordo in Europa sulla proposta lanciata da Merkel e Macron per il Recovery Fund: "Sono assolutamente convinto che l'Europa abbia bisogno di una risposta comune alla crisi del coronavirus", afferma alla Welt online. "Abbiamo presentato la nostra proposta per rendere possibile un'ampia maggioranza", continua sottolineando che "alla fine tutti ne trarrebbero vantaggio". "Per questo sono molto ottimista che si possa arrivare a un accordo", conclude.