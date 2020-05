Trump, G7 a Camp David, niente videocall

WASHINGTON, 20 MAG - Donald Trump vuole che il G7 a presidenza Usa si svolga a giugno come previsto originariamente a Camp David, con tutti leader seduti attorno al tavolo e non in videoconferenza. "Ora che il nostro Paese sta tornando alla grandezza sto pensando di riprogrammare il meeting nella stessa data o in una data simile", scrive il presidente americano su Twitter. "Anche gli altri membri stanno cominciando a tornare sulla scena. Sarebbe un gran segnale per tutti, normalità!".