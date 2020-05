Pechino non tollererà separazione Taiwan

PECHINO, 20 MAG - Pechino "non tollererà mai" la separazione di Taiwan dalla Cina: lo ha detto Ma Xiaoguang, portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del governo cinese. Da parte sua il ministero degli Esteri cinese ha detto che le mosse Usa su Taiwan "violano le promesse fatte" e inviano un "segnale sbagliato alle forze separatiste" dell'isola. Il ministro si riferiva al messaggio di congratulazioni che il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha inviato alla presidente Tsai Ing-wen, insediatasi oggi per il secondo mandato.