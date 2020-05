Di Maio, stop a sconsigli verso Ue

ROMA, 18 MAG - "Cancelleremo gli altri Paesi europei da quelle che si chiamano liste di sconsiglio, cioè elimineremo i Paesi europei dalle mete sconsigliate dall'Unità di crisi del Ministero degli Esteri. Ci aspettiamo reciprocità e su questo molti si sono impegnati a farlo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un videomessaggio al termine della riunione con i colleghi di Germania, Austria, Croazia, Cipro, Grecia, Spagna, Portogallo e Slovenia in un vertice sui flussi turistici in Ue.