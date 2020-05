Canada: cade aereo acrobatico, un morto

ROMA, 18 MAG - Un membro dell'equipaggio dell'aereo della pattuglia acrobatica dell'aviazione militare canadese precipitato domenica durante un'esibizione è morto: lo ha reso noto la Royal Canadian Air Force (RCAF) in un tweet. Si tratta del capitano Jennifer Casey, riporta la Cnn. Al momento dell'incidente la pattuglia si stava esibendo nella British Columbia, non lontano da Vancouver, per celebrare il sacrificio del personale sanitario e di tutti i canadesi che partecipano alla lotta alla pandemia di coronavirus. La RCAF ha inoltre reso noto che l'altro membro dell'equipaggio, il capitano Richard MacDougall, è rimasto ferito gravemente ma non è in pericolo di vita.