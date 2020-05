Israele: giura governo Netanyahu-Gantz

TEL AVIV, 17 MAG - Dopo un ritardo di tre giorni oggi è previsto il giuramento del nuovo governo di emergenza nazionale di Benyamin Netanyahu e Benny Gantz. Due premier a rotazione per 18 mesi l'uno dopo l'altro, 36 ministri e 16 vice: si tratta del più numeroso esecutivo della storia del paese, un record. Il ritardo - l'ennesimo colpo di scena di una crisi lunga più di un anno e costata 3 tornate elettorali - è stato causato giovedì scorso da una sollevazione di influenti membri del Likud (il partito di Netanyahu) che non hanno ricevuto incarichi ministeriali o che si sono dichiarati insoddisfatti di quelli avuti. Nessun problema invece per il partito di Gantz, Blu-Bianco, che ha ottenuto dicasteri importanti tra cui la Difesa per lo stesso Gantz (venerdì scorso si è dimesso da presidente della Knesset), gli Esteri, con l'ex capo di stato maggiore Gabi Ashkenazi e la Giustizia con Avi Nissenkorn.