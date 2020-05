Berlino,presto aprire confini con Italia

BERLINO, 13 MAG - "Francia, Austria e Svizzera ritengono che sia ancora troppo presto per aprire le frontiere con Italia e Spagna, perché sono paesi molto colpiti dal Coronavirus". Lo ha detto il ministro dell'Interno Horst Seehofer in conferenza stampa a Berlino, rispondendo a una domanda. È stato quindi concordato che anche dopo il 15 maggio non ci saranno ancora ingressi dalla Spagna e dall'Italia.