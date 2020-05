Iran, superati 110mila casi coronavirus

ISTANBUL, 12 MAG - Salgono a 110.767 i casi di Covid-19 in Iran, con 1.481 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 48, per un totale di 6.733 decessi registrati. I malati in terapia intensiva sono in leggero aumento a 2.713, mentre i guariti aumentano a 88.357. Il totale dei test effettuati è di 615.477. Lo ha annunciato nel suo bollettino quotidiano il portavoce del ministero della Salute iraniano Kianoush Jahanpour.