Oxfam, Italia fermi vendita di armi

ROMA, 12 MAG - L'Italia "si impegni per far crescere il numero degli Stati aderenti ad un cessate il fuoco globale, sospenda tutte le vendite e i trasferimenti di armi alle parti in conflitto che non stanno aderendo al cessate il fuoco, incrementi l'impegno finanziario a sostegno del Piano globale di risposta umanitaria delle Nazioni Unite". E' quanto chiede Oxfam al governo italiano con una petizione lanciata oggi. "Due miliardi di persone nel mondo sono in trappola tra bombe e pandemia", denuncia un rapporto diffuso dall'Ong, che paventa "catastrofiche conseguenze" in caso di un mancato raggiungimento di un cessate il fuoco globale e di uno stop alla vendita di armi dirette a Paesi in conflitto, "che renderà impossibile contenere la pandemia in tantissime aree del mondo, dove decine di milioni di persone sono in fuga dalla violenza".(ANSA).