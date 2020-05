Fauci, un pericolo riaperture premature

ROMA, 12 MAG - "Il messaggio principale che desidero trasmettere è il pericolo di cercare di aprire prematuramente il Paese: rischiamo epidemie multiple. Ciò non solo comporterà inutili sofferenze e morte, ma ci farebbe tornare indietro nella nostra ricerca per tornare alla normalità". E' quanto sostiene l'infettivologo Usa Anthony Fauci, che ha anticipato al New York Times quanto intende dire oggi in un'audizione davanti alla commissione salute del Senato.