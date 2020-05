Usa 2020: Harris in pole come vice Biden

WASHINGTON, 11 MAG - Kamala Harris è in pole per diventare la vice di Joe Biden. Lo scrive Politico. Secondo una ventina di democratici (consiglieri, alleati e donatori allineati all'ex vicepresidente) sentiti dal sito, la senatrice californiana sarebbe la scelta migliore. In ascesa anche la collega Elizabeth Warren, la favorita dell'ala progressista. Le chance della Harris sembravano sfumate dopo che in un dibattito presidenziale a giugno aveva criticato Biden per essersi opposto negli anni '70 ai servizi bus per l'integrazione scolastica dei neri e per aver rivendicato la sua capacità di negoziare con alcuni senatori segregazionisti. Un attacco che aveva messo in imbarazzo l'ex vice di Obama e che aveva lasciato un segno profondo su sua moglie Jill. Ma poi tutti e tre hanno superato l'episodio e Biden ha aperto all'ipotesi di considerare la senatrice come sua vice dopo aver promesso che sceglierà una donna.