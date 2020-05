Cina, in lockdown la città di Shulan

PECHINO, 11 MAG - La città di Shulan, nella provincia cinese di nordest di Jilin che confina con la Corea del Nord, è da ieri in condizioni di rigido lockdown a seguito degli 11 casi di infezione da Covid-19 accertati durante il weekend. In base alle norme d'emergenza, solo una persona per famiglia è autorizzata a uscire quotidianamente e ad acquistare tutti i beni di prima necessità, secondo quanto ha riportato la tv statale Cctv. Shulan è una città che attualmente conta circa 670mila abitanti.