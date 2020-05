In Germania risale indice contagio, 1,1

BERLINO, 10 MAG - La diffusione del coronavirus in Germania potrebbe registrare un ritorno di fiamma: gli ultimi dati ufficiali diffusi oggi dall'Istituto Koch indicano che l'indice RO - che misura la capacità di contagio - è salito a 1,1, ciò vuol dire che una persona positiva al covid-19 ne contagia in media 1,1. Solo lo scorso mercoledì il RO in Germania si era assestato allo 0,65, inducendo la cancelliera Angela Merkel ad affermare che il Paese si era lasciato alle spalle la 'fase uno'. Nei giorni scorsi in Germania si sono registrati nuovi focolai soprattutto in alcuni macelli e in residenze per anziani. Ciononostante alcuni Land hanno annunciato un allentamento delle restrizioni, quindi gran parte degli esercizi commerciali e parchi giochi mentre in diverse città tedesche migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro le misure di confinamento ancora in vigore. Tensioni a Berlino, tremila in piazza a Monaco di Baviera.