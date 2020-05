In Svizzera proteste contro lockdown

GINEVRA, 9 MAG - Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Berna e in altre città svizzere per protestare contro le restrizioni in vigore nel paese per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo riferiscono i media locali. Diverse centinaia di persone si sono radunate davanti al parlamento nella capitale Berna. I dimostranti hanno dato voce alla loro rabbia per le misure introdotte a metà marzo, compresa la chiusura di scuole, ristoranti ed esercizi commerciali, escluse farmacie e negozi di alimentari. La Svizzera - che registra ad oggi oltre 1.500 decessi per covid-19 e oltre 30 mila contagi - ha come altri Paesi cominciato ad allentare alcune delle misure restrittive, consentendo per esempio a barbieri, parrucchieri e fiorai di riaprire due settimane fa, mentre da lunedì potranno riaprire scuole, ristoranti, musei e biblioteche, ma a condizioni specifiche. Rimangono vietati gli assembramenti di oltre cinque persone. I manifestanti oggi in piazza sostengono che le restrizioni violano i diritti fondamentali.