Ny, morti 3 bambini per rara infezione

WASHINGTON, 9 MAG - Tre bambini sono morti a New York per una rara sindrome infiammatoria ritenuta legata al coronavirus: lo ha riferito il governatore Andrew Cuomo nel suo briefing quotidiano. Ieri Cuomo aveva rivelato la morte di un bambino di cinque anni legata al coronavirus e ad una sindrome che condivide sintomi di shock tossico con quelli della malattia di Kawasaki. Nelle ultime 24 ore nello Stato di New York ci sono stati 226 morti per coronavirus, contro i 216 del giorno precedente, ma sono diminuiti i ricoveri, da 604 a 572.