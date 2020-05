Coronavirus, 275 mila morti nel mondo

PARIGI, 9 MAG - La pandemia di coronavirus ha provocato oltre 275.000 morti nel mondo, l'85% in Europa e Stati Uniti, secondo un nuovo conteggio dell'Afp aggiornato alle 15.50 di oggi. In particolare si contano 275.018 decessi a fronte di 3.955.000 casi di contagio. Gli Stati Uniti si confermano il paese con più vittime, 77.280. In Europa complessivamente sono 154.313: al primo posto c'è il Regno Unito (31.241), seguito dall'Italia (30.201), la Spagna (26.478) e la Francia (26.230).