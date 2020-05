Coronavirus: Tunisia, 1.030 casi

TUNISI, 9 MAG - La Tunisia registra nelle ultime 24 ore altri quattro casi di contagio da coronavirus, che portano a 1.030 il totale nel Paese nordafricano. Lo rende noto in un comunicato il ministero della Sanità di Tunisi precisando che i decessi salgono a 45 e i guariti da 600 a 638. I pazienti in rianimazione sono 24. "La storia ricorderà gli sforzi compiuti dalla Tunisia nella lotta contro il Covid-19. Controlliamo la situazione da un punto di vista scientifico e organizzativo. Abbiamo superato la sfida con i mezzi a nostra disposizione, resta però da fare affidamento sulla responsabilità dei cittadini in modo da poterne uscire", ha detto il premier Elyes Fakhfakh in occasione di una sua visita recente ad un mercato pubblico a proposito dell'efficacia delle misure adottate dal governo in risposta alla pandemia. La Tunisia ha allentato da lunedì scorso le misure di lockdown con una prima fase di riaperture graduali nei settori vitali dell'economia.