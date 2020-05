Coronavirus, da Oms nuovo allarme Africa

ROMA, 8 MAG - Il coronavirus potrebbe uccidere fino a 190.000 persone in Africa solo nel primo anno se le misure di controllo non dovessero funzionare, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Si tratta di una cifra che travolgerebbe il sistema sanitario di gran parte del continente, avverte ancora l'Oms. Matshidiso Moeti, direttrice dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Africa, ha affermato che il contagio nel continente è stato più lento ma il focolaio potrebbe avere una durata maggiore. "Mentre il coronavirus probabilmente in Africa non si diffonderà in modo esponenziale come in altre parti del mondo, potrebbe covare nei punti caldi della trasmissione", ha detto Moeti. L'Oms propone quindi un rafforzamento dei sistemi sanitari nei Paesi africani. "Covid-19 potrebbe diventare un appuntamento fisso della nostra vita per i prossimi anni a meno che non venga adottato da molti governi della regione un approccio proattivo. Dobbiamo testare, rintracciare, isolare e trattare", ha dichiarato Moeti.