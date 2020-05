Gentiloni, Ue a bivio, in gioco progetto

ROMA, 8 MAG - "Siamo a un bivio" e senza una risposta comune "in gioco c'è tutto il progetto". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, parlando a The State of the Union. "In relativamente poco tempo, il principio di una risposta fiscale comune è stato accettato. Ora la discussione su recovery fund e su come finanziarlo non è facile. Ma serve un fondo macroeconomico molto significativo e ci serve molto presto".