Oms, allentare misure se tracciamento

ROMA, 8 MAG - "Nel tornare verso una nuova normalità ogni Paese deve sapere cosa può fare ed è importante avere disciplina: le persone con sintomi devono identificarsi e isolarsi e bisogna identificare e tracciare i contatti. I paesi che hanno questa capacità possono lentamente allentare le restrizioni" ma è rischioso "tornare alla normalità senza avere queste misure in piedi". Lo ha sottolineato Dorit Nitzan, direttore regionale per l'emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità, parlando a The State of Union.