Coronavirus: Ucraina, 504 nuovi casi

MOSCA, 8 MAG - In Ucraina nelle ultime 24 ore si sono registrati 504 nuovi casi di Covid-19, che portano a 14.195 il totale dei contagi accertati nel Paese dall'inizio dell'epidemia. Lo riferisce il ministero della Salute di Kiev. Le vittime del nuovo coronavirus in Ucraina, stando ai dati ufficiali, sono in tutto 361, mentre 2.706 pazienti sono guariti. Stando alle autorità sanitarie locali, nelle ultime 24 ore in Ucraina sono stati condotti 7.763 test con tecnica Pcr.