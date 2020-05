Coronavirus, Svezia supera i 3.000 morti

(ANSA-AFP) - STOCCOLMA, 7 GIU - I morti per coronavirus in Svezia hanno oltrepassato quota tremila. Il ministero della Salute svedese ha dichiarato di aver registrato 3.040 morti e 24.623 casi accertati del nuovo coronavirus su 10,3 milioni di abitanti. L'aumento dei contagi non ha indotto tuttavia le autorità a cambiare la strategia adottata finora, con misure molto meno rigorose di quelle adottate nella maggioranza dei Paesi europei. La Svezia ha adottato un approccio per il contenimento del virus basato sul "principio di responsabilità" e un semplice invito al distanziamento, senza imporre un vero e proprio lockdown. Le scuole di livello inferiore sono rimaste aperte, così come caffè, bar, ristoranti e aziende. Secondo il sito web Worldometer, il tasso di mortalità da coronavirus della Svezia, pari a 301 per milione di abitanti è molto più alto di quello della Norvegia (40 per milione), Danimarca (87) o Finlandia (46). Tuttavia è ancora inferiore al 443 del Regno Unito, 491 dell'Italia e I 558 della Spagna.