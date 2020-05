Giappone: cala da 40 anni numero bambini

TOKYO, 7 MAG - Il numero dei bambini in Giappone è sceso per il 39/esimo anno consecutivo, assestandosi ai minimi livelli dal 1950, malgrado gli sforzi del governo per incrementare il tasso di natalità. I dati del ministero degli Affari interni nipponico segnalano un calo di 200mila unità rispetto all'anno precedente, a quota 15,12 milioni. In base alle recenti statistiche, nella settimana che celebra la Festa dei bambini nel Paese del Sol Levante, i minori con un'eta inferiore ai 15 anni costituiscono il 12% della popolazione, un declino che va avanti da 46 anni ed è in netto contrasto con la fascia di età degli over 65 - che rappresenta il 28,6% del totale. Il premier Shinzo Abe - alla guida del Paese dal settembre 2012 - si è posto come obiettivo l'innalzamento del tasso di fertilità delle donne giapponesi dall'attuale 1,42, all'1,8 entro il 2025, attraverso l'introduzione di fondi di assistenza alle nuove madri, e facilitando l'accesso agli asili nido.