Cina a Pompeo: 'Ha prove? Ce le mostri

PECHINO, 6 MAG - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo "ha parlato molto negli ultimi tempi. Dice di avere enormi prove? Ce le mostri". Così la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, in conferenza stampa, sulle "enormi prove" segnalate da Pompeo in un'intervista di domenica alla Abc, sull'origine del coronavirus che sarebbe "sfuggito" da un laboratorio di Wuhan. "Pompeo non può presentare evidenze, perché non ne ha. L'origine del Covid-19 è una questione per scienziati ed esperti", ha aggiunto Hua.