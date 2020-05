Emirati: a fuoco grattacielo di 48 piani

ROMA, 6 MAG - Almeno sette persone sono rimaste lievemente ferite a causa di un incendio scoppiato ieri sera in un grattacielo di 48 piani nell'Emirato di Sharjah. Secondo quanto riporta abc News, si tratta della Torre Abbco, che con i suoi 190 metri è uno dei grattacieli più alti dell'Emirato. Per il momento non si conoscono le cause dell'incendio, che è scoppiato verso le 21:00 locali (le 19:00 in Italia).