Ue,speriamo Usa segui nostro obiettivo

BRUXELLES, 5 MAG - "E' chiaro che gli Stati Uniti stanno investendo ampiamente in ricerca e innovazione" per lo sviluppo di un vaccino" ed è chiaro che quando si invita qualcuno ad un evento si vorrebbe che partecipasse. Speriamo che le iniziative degli Stati Uniti si allineino al nostro obiettivo, che è quello di non lasciare indietro nessuno" e di realizzare un vaccino "accessibile e alla portata di tutti nel mondo, anche ai Paesi" più deboli. Così una portavoce della Commissione europea, a chi chiede dell'assenza di Washington alla conferenza dei donatori di ieri.