Coronavirus:Austria, riprende università

BOLZANO, 05 MAG - In Austria da ieri alle università gli esami le lezioni possono svolgersi come di consueto. Per i numerosi studenti altoatesini, che frequentano le università oltre Brennero, è però prevista una quarantena di 14 giorni oppure in alternativa la presentazione di un test Covid. Estendere la possibilità di effettuare il test del coronavirus agli studenti universitari altoatesini che devono tornare in Austria per la ripresa dell'attività accademica: è la richiesta rivolta all'assessorato alla sanità della Provincia di Bolzano dall'Associazione universitaria sudtirolese.