Oms: Giornata mondiale lavarsi le mani

ROMA, 5 MAG - L'igiene delle mani può salvare delle vite, più che mai in tempi di pandemia di coronavirus: è il messaggio che lancia oggi dal suo sito l'Organizzazione mondiale della Sanità nella Giornata dedicata ogni anno alla pulizia come prevenzione. Una campagna dal titolo 'Salva vite: lavati le mani', che quest'anno coincide con l'Anno dell' infermiere e dell'ostetrica e mira a riconoscere in queste figure gli "eroi di prima linea" nella prevenzione delle infezioni. "L'obiettivo principale della campagna Global Hand Hygiene Day - spiega l'Oms - è riconoscere che il lavaggio delle mani è una delle azioni più efficaci che è possibile intraprendere per ridurre la diffusione di agenti patogeni e prevenire le infezioni, incluso il virus COVID-19". La campagna invita inoltre i responsabili politici a fornire ambienti di lavoro sicuri per gli infermieri e a migliorare il livello del personale.