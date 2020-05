Borrell, inchiesta su sviluppo pandemia

BRUXELLES, 5 MAG - L'Unione europea ed i suoi Stati membri stanno negoziando "una bozza di risoluzione in vista dell'Assemblea mondiale dell'Oms, del 18 maggio" in cui, tra i vari punti viene "evidenziata l'importanza di una migliore comprensione delle circostanze che hanno permesso alla pandemia di svilupparsi". Lo ha annunciato l'Alto rappresentante della Ue, in un'intervista a le Journal du dimanche. "I negoziati per il testo finale sono in corso a Ginevra - ha detto Borrell -. Secondo me occorre guardare in modo indipendente a ciò che è accaduto" lontano "dal campo di battaglia tra Cina e Stati Uniti, che si biasimano gli uni con gli altri per quanto accaduto" in un gioco al rialzo di accuse "che ha solo esacerbato la loro rivalità".