Vestager, ridistribuire le risorse

BRUXELLES, 4 MAG - Ora "abbiamo bisogno di ridistribuire" risorse "per riprenderci insieme, perché questa crescente asimmetria frammenterà il mercato unico a livelli che nessuno vorrebbe": lo ha detto la vicepresidente esecutiva della Commissione Ue responsabile della concorrenza, Margrethe Vestager, al Parlamento Ue. Per la Vestager il Recovery plan europeo deve basarsi sul quadro di bilancio pluriennale, perché è una "nota architettura per la ridistribuzione, tra settori e Paesi".