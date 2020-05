Macron, lockdown è stato efficace

PARIGI, 4 MAG - "Il confinamento è stato efficace": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando dall'Eliseo, in una diretta trasmessa da Bfm-Tv. Macron ha aggiunto che l'11 maggio non sarà la fine del lockdown, ma una "nuova tappa". "Ogni giorno vedremo come evolve l'epidemia a seconda del numero dei casi" e dell'evoluzione dei "ricoveri". "Dopo tre settimane avremo una visione più chiara di come le cose evolvono", ha spiegato.