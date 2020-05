Francia: 200 euro per 800mila precari

PARIGI, 4 MAG - Il premier francese Edouard Philippe ha annunciato un aiuto di 200 euro per 800.000 giovani di meno di 25 anni "precari o bisognosi". Illustrando in Senato la strategia del governo in vista dell'avvio della fase 2, l'11 maggio prossimo, il braccio destro del presidente Emmanuel Macron, ha spiegato che "questa somma verrà versata a inizio giugno agli studenti che hanno perso il loro lavoro o lo stage e agli studenti residenti nei territori d'oltremare isolati che non sono potuti rientrare a casa". Verrà "versata a metà giugno ai minori di 25 anni precari o bisognosi, che percepiscono aiuti per l'alloggio", ha aggiunto.