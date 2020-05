Turchia, i guariti superano i malati

ANKARA, 3 MAG - "Per la prima volta dall'11 marzo il numero dei pazienti guariti dal contagio da coronavirus ha superato il numero dei malati in Turchia". Lo ha reso noto il ministro della Salute turco Fahrettin Koca, precisando che i guariti sono 63.151 su un totale di 126.045 contagiati. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.670 nuovi casi. I decessi sono stati 61 nelle ultime 24 ore per un totale di 3.397.